Заполярье пошло по рукам
В Мурманской области появился второй за три дня исполняющий обязанности губернатора
26 ноября руководство Мурманской областью временно перешло к заместителю губернатора—министру здравоохранения региона Дмитрию Панычеву. Он стал уже вторым подчиненным Андрея Чибиса, который принял на себя руководство областью после ареста шефа. Президент досрочно прекратил полномочия господина Чибиса днем ранее, обойдясь в указе без формулировки об утрате доверия, которая ранее всегда использовалась в подобных ситуациях.
Дмитрий Панычев будет подменять главу Мурманской области до назначения президентом временно исполняющего обязанности губернатора. В региональном правительстве чиновник работает с января 2023 года. Основная часть его карьеры была связана с медициной: он работал санитаром в детской республиканской больнице в Петрозаводске, с 2001 по 2003 год занимал пост заместителя главврача по терапии Мурманской областной клинической больницы, а в 2017–2019 годах возглавлял центральную районную больницу в Североморске.
О назначении нового и. о. губернатора в мурманском правительстве объявили утром 26 ноября — на следующий день после публикации указа Владимира Путина об освобождении от должности арестованного Андрея Чибиса. Который, напомним, вину в инкриминируемых ему деяниях (растрате более 1 млрд руб. на реконструкции дороги Апатиты—Кировск и 38,8 млн руб. на строительстве центра поддержки талантливых детей и молодежи в Мурманске, а также получении взятки в виде аэролодки стоимостью 8,5 млн руб.) не признал.
В указе президента говорится о досрочном прекращении полномочий губернатора, но не конкретизируются основания для этого.
Закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» содержит несколько таких поводов: смерть, собственное желание, утрата доверия главы государства и так далее. Во всех предыдущих случаях, когда действующий глава региона попадал за решетку, Владимир Путин отрешал его именно с формулировкой «в связи с утратой доверия», но в случае Андрея Чибиса он ее не использовал.
До публикации президентского указа обязанности мурманского губернатора исполняла его заместитель Надежда Аксенова, возглавляющая аппарат областного правительства. Она и ранее перенимала руководство в регионе в непростых ситуациях — например, после нападения на господина Чибиса в Апатитах в 2024 году, когда местный житель ранил его ножом в живот.
По информации “Ъ”, передать полномочия Дмитрию Панычеву решили из-за возможного интереса правоохранительных органов к Надежде Аксеновой. По уставу области принять управление регионом на себя может только вице-губернатор. По старшинству первой идет замгубернатора Оксана Демченко (как и госпожа Аксенова, давний соратник Андрея Чибиса), но к ней у силовиков тоже были вопросы. Всего у губернатора Мурманской области 11 заместителей.
Источник “Ъ” в полпредстве президента в Северо-Западном федеральном округе отмечает, что выбор пал на Дмитрия Панычева в том числе из гендерных соображений.
Среди мурманских вице-губернаторов только двое мужчин: господин Панычев и Артем Долгов, который курирует вопросы безопасности. Последнего, как и госпожу Демченко, по данным СМИ, доставляли в Москву для дачи показаний.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что отсутствие формулировки об утрате доверия в указе об увольнении Андрея Чибиса — это всего лишь отсутствие «еще одного минуса». «У него и без того их достаточно. Дистанцированием власти от уголовного дела был бы домашний арест. Остальное не имеет четкого объяснения, но его положения не облегчает»,— объясняет эксперт. А политолог Константин Калачев полагает, что «управленческий коллапс» в Мурманской области может быть следствием вовлечения в уголовное дело широкого круга лиц из числа руководителей региона.