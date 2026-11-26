Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что отсутствие формулировки об утрате доверия в указе об увольнении Андрея Чибиса — это всего лишь отсутствие «еще одного минуса». «У него и без того их достаточно. Дистанцированием власти от уголовного дела был бы домашний арест. Остальное не имеет четкого объяснения, но его положения не облегчает»,— объясняет эксперт. А политолог Константин Калачев полагает, что «управленческий коллапс» в Мурманской области может быть следствием вовлечения в уголовное дело широкого круга лиц из числа руководителей региона.