Трамп попросил Путина прекратить агрессию против Европы
Президент США Дональд Трамп заявил, что просил Владимира Путина прекратить «военную агрессию против Европы». По его словам, это произошло во время их переговоров в Китае.
«Во время моих бесед в Китае с президентом России Владимиром Путиным я много говорил о том, что хотел бы, чтобы президент Путин прекратил всю военную агрессию против территорий Европы, в надежде на скорейшее заключение соглашения между Россией и Украиной. Я действительно верю, что это вполне возможно — каждый месяц гибнут тысячи людей, это настоящая кровавая бойня — и это станет великой данью памяти всем», — написал американский президент в Truth Social.
Дональд Трамп уточнил, что накануне встретился с генеральным секретарем НАТО Марко Рютте, которому в том числе рассказал об итогах переговоров с Владимиром Путиным.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Большая часть переговоров была закрытой. Как сообщала The Washington Post со ссылкой на источники, после визита в Китай Дональд Трамп по видеозвонку присоединился к «коалиции желающих» и призвал европейских лидеров финансировать не Украину, а нужды собственных стран. Господин Трамп добавил, что Россия готова к заключению мира, поэтому тратить деньги на военную помощь Украине бессмысленно, утверждали источники.