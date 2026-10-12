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МирКонфликты

Против кого Евросоюз ввел новые санкции. Главное

ЕС внес в санкционный список гендиректора девелопера «Самолет»

12.10.2026, 15:11
Евросоюз утвердил новые санкции против России, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. В санкционном списке появились около 1600 позиций, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна уточнил, что под санкции попали 743 физических и 826 юридических лиц. Кто попал под новые ограничения — в подборке «Ъ».
Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Виктор Могылдя / Коммерсантъ

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Контекст

Каллас сообщила, что главы МИД стран ЕС решили внести в санкционные списки еще 1,6 тыс. физических и юридических лиц «в отношении российского оборонно-промышленного комплекса».
Она уточнила, что более половины попавших под санкции физических и юридических лиц связаны с производством баллистических ракет. По ее словам, это самое масштабное расширение санкционного списка с начала полномасштабных боевых действий между Россией и Украиной.
В Еврокомиссии подчеркнули, что новые ограничения не являются 22-м пакетом антироссийских санкций. Как пишет EUperspectives, Каллас решила разделить введение точечных и секторальных санкций, чтобы легче достигать консенсуса между странами ЕС.

Политика

  • 77 кандидатов в Госдуму от Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, в том числе избранных депутатов. Среди них:

  • Космонавт Олег Новицкий;

  • Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов;

  • Мэр Ялты Янина Павленко;

  • Член ЦИК, Герой России полковник Анатолий Сысоев.

  • Член ЦИК Алена Булгакова.

  • Член ЦИК Василина Кулиева.

ВПК

  • Гендиректор Бронетанкового ремонтного завода Владимир Белакин.

  • Глава Специального конструкторского бюро Минобороны России Денис Горский.

  • Производитель артиллерийских вооружений «Мотовилихинские заводы».

  • Производитель радиоэлектроники «Концерн радиостроения "Вега"».

  • Гендиректор «Национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» Станислав Юзов.

  • Глава «Российских космических систем» Роскосмоса Дмитрий Автайкин.

  • 136-я центральная база производства и ремонта вооружения РХБЗ.

Бизнес

  • Шинный холдинг «Кордиант» и его гендиректор Дмитрий Горбачев.

  • Производитель грузовиков и автобусов ПАО «ГАЗ».

  • Девелопер «Самолет» и его гендиректор Анна Акиньшина.

  • Производитель техники и ИТ-решений «Аквариус» и его гендиректор Игорь Янакевич.

  • Производитель микроэлектроники «Ангстрем».

Наука

  • Президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Василий Буренок.

  • Гендиректор Научно-исследовательского института точных приборов Роскосмоса Виктор Иванов.

  • Гендиректор Крыловского государственного научного центра Дмитрий Новиков.

Судостроение

  • 26 российских судостроительных предприятий и их руководителей. Среди них:

  • Дальневосточный завод «Звезда»;

  • Рыбинская верфь;

  • «Адмиралтейские верфи»;

  • Средне-Невский судостроительный завод;

  • Амурский судостроительный завод;

  • Невский государственный судоремонтный завод;

  • Судоремонтно-судостроительная корпорация;

  • Балтийский 33-й судоремонтный завод;

  • Судоремонтный завод Черноморского флота.

Санкции против России

Авторы

  • Эрдни Кагалтынов
    Эрдни Кагалтынов
    ведущий выпускающий редактор