Против кого Евросоюз ввел новые санкции. Главное
ЕС внес в санкционный список гендиректора девелопера «Самолет»
Контекст
Политика
77 кандидатов в Госдуму от Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, в том числе избранных депутатов. Среди них:
Космонавт Олег Новицкий;
Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов;
Мэр Ялты Янина Павленко;
Член ЦИК, Герой России полковник Анатолий Сысоев.
Член ЦИК Алена Булгакова.
Член ЦИК Василина Кулиева.
ВПК
Гендиректор Бронетанкового ремонтного завода Владимир Белакин.
Глава Специального конструкторского бюро Минобороны России Денис Горский.
Производитель артиллерийских вооружений «Мотовилихинские заводы».
Производитель радиоэлектроники «Концерн радиостроения "Вега"».
Гендиректор «Национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» Станислав Юзов.
Глава «Российских космических систем» Роскосмоса Дмитрий Автайкин.
136-я центральная база производства и ремонта вооружения РХБЗ.
Бизнес
Шинный холдинг «Кордиант» и его гендиректор Дмитрий Горбачев.
Производитель грузовиков и автобусов ПАО «ГАЗ».
Девелопер «Самолет» и его гендиректор Анна Акиньшина.
Производитель техники и ИТ-решений «Аквариус» и его гендиректор Игорь Янакевич.
Производитель микроэлектроники «Ангстрем».
Наука
Президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Василий Буренок.
Гендиректор Научно-исследовательского института точных приборов Роскосмоса Виктор Иванов.
Гендиректор Крыловского государственного научного центра Дмитрий Новиков.
Судостроение
26 российских судостроительных предприятий и их руководителей. Среди них:
Дальневосточный завод «Звезда»;
Рыбинская верфь;
«Адмиралтейские верфи»;
Средне-Невский судостроительный завод;
Амурский судостроительный завод;
Невский государственный судоремонтный завод;
Судоремонтно-судостроительная корпорация;
Балтийский 33-й судоремонтный завод;
Судоремонтный завод Черноморского флота.