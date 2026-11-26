Швеция вызвала российского посла и выразила ему демарш
Швеция вызвала российского посла Сергея Беляева и выразила ему демарш, следует из заявления МИДа страны. Причинами стали нарушение воздушного пространства Польши и якобы планируемое российскими спецслужбами убийство в Дании.
«Швеция оказывает полную поддержку нашим союзникам — Польше и Дании. Попытки России разделить Европу и подорвать поддержку Украины не увенчаются успехом. Мы продолжаем оказывать поддержку Украине, что является нашим первостепенным внешнеполитическим приоритетом»,— заявила министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард. В свою очередь, на встрече российский посол отметил, что никаких доказательств причастности России ни к нарушению границ, ни к каким-либо другим инцидентам представлено не было.
Оба инцидента, о которых идет речь, произошли 20 ноября. В Польше, недалеко от места учений «коалиции желающих», упали обломки двух беспилотников и одной ракеты. Польские власти признали их российскими и расценили это как провокацию. Российский посол Георгий Михно отверг обвинения в адрес Москвы.
В тот же день полиция Дании сообщила, что в сентябре задержала двух местных жителей, которые пытались убить украинско-американского рэпера якобы по заказу российских спецслужб. По данным телерадиокомпании DR, речь идет о 34-летнем Альберте Васильеве, известном как Киевстонер (Kyivstoner). Дания объявила персоной нон грата российского военного атташе и сообщила о его высылке. Официальный представитель МИДа Мария Захарова пообещала ответить «зеркальными мерами». Она также выразила сомнение насчет предлога, которым объяснили высылку российского представителя.