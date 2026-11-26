Оба инцидента, о которых идет речь, произошли 20 ноября. В Польше, недалеко от места учений «коалиции желающих», упали обломки двух беспилотников и одной ракеты. Польские власти признали их российскими и расценили это как провокацию. Российский посол Георгий Михно отверг обвинения в адрес Москвы.