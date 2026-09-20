Разразил его Грэм

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против РФ, позволяющий вводить рестрикции в отношении высшего российского руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров России. Это вызвало предсказуемую негативную реакцию Москвы. Жесткую позицию заняли также Китай и Индия, давшие понять, что не намерены отказываться от российских энергоносителей. Таким образом, получив от Конгресса карт-бланш на ведение новых торговых войн, президент США будет вынужден учитывать их угрозы и риски для самой Америки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подписав закон об «адских санкциях», президент США Дональд Трамп подыграл антироссийскому консенсусу американских законодателей перед выборами в Конгресс

Фото: Aaron Schwartz / Reuters Подписав закон об «адских санкциях», президент США Дональд Трамп подыграл антироссийскому консенсусу американских законодателей перед выборами в Конгресс

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Законопроект об «адских санкциях» против России, у истоков которого стоял покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ), президент США Дональд Трамп подписал вечером в пятницу, 18 сентября, когда в Москве уже наступила суббота. Глава Белого дома не стал медлить с утверждением документа, который 16 сентября был одобрен Палатой представителей Конгресса США (ранее в августе этот документ подавляющим большинством поддержал Сенат).

Поставив свою подпись под законопроектом об «адских санкциях», президент Трамп завершил многомесячную эпопею обсуждения инициативы сенатора Грэма и в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс поспешил продемонстрировать, что находится с законодателями на одной волне. Законопроект об «адских санкциях» наделяет главу Белого дома полномочиями вводить рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний РФ, а также дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, и дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.

Политический жест Трампа, который до этого предпочитал не ввязываться в санкционную войну против России, но в итоге присоединился к антироссийскому консенсусу демократов и республиканцев, предсказуемо вызвал негативную реакцию российской стороны.

«Русофобский импульс, лежащий в основе законопроекта покойного сенатора Грэма, одобренного Палатой представителей 16 сентября, а ранее и Сенатом, оказывает нынешней администрации медвежью услугу в ее усилиях сделать Америку снова великой»,— написало в своем комментарии в соцсети Х посольство РФ в Вашингтоне. «Крупная ссора с Россией и Китаем не выгодна ни для одной из сторон и играет на руку только евроатлантическим разжигателям войны, стремящимся столкнуть Москву, Пекин и Вашингтон. Об этом стоит задуматься тем, кто приветствует наследие сенатора Грэма»,— отмечается в заявлении российской дипмиссии в США.

«Однозначно, это не может иметь позитивного влияния»,— заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как новый закон об «адских санкциях» скажется на перспективах мирного урегулирования на Украине и возможного прорыва в российско-американских отношениях.

По мнению зампреда Совбеза РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, России и вовсе следует ответить на закон о санкциях США мерами военного сдерживания. «За океаном слышат только язык прямого военного сдерживания, на котором и следует отвечать на русофобские мерзости типа закона мертвого террориста Грэма»,— написал в своем Telegram-канале Дмитрий Медведев.

Реакция двух ведущих деловых партнеров России — Китая и Индии, на которых направлено острие законопроекта об «адских санкциях», свидетельствует о том, что подчиняться Вашингтону они не намерены.

«Китай выступает против экстерриториального применения национального законодательства и односторонних санкций, не основанных на международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН»,— заявил «РИА Новости» официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Чан, напомнив, что Китай ведет торгово-экономическое взаимодействие с другими странами на основе принципов равенства и взаимной выгоды. «Китай раскритиковал новый закон США, который ужесточает санкции против России. Китай будет внимательно следить за следующими шагами Вашингтона и оставляет за собой право принять необходимые меры для защиты своего суверенитета, интересов развития и легитимных прав и интересов своих компаний»,— сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства коммерции КНР.

Схожую позицию заняла Индия, занимающая после Китая второе место в списке деловых партнеров Москвы и первое — в списке импортеров российской нефти. Как заявил на брифинге в Нью-Дели официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал, в вопросах обеспечения энергоносителями Индия будет и дальше руководствоваться приоритетом своих национальных интересов. «Энергетические потребности 1,4 млрд жителей — это первоочередная задача. Мы продолжаем закупать энергоносители у диверсифицированных источников»,— отметил Рандхир Джайсвал. «Мы довели до сведения представителей высшего руководства администрации США, какие последствия этот закон может иметь для энергетической безопасности Индии, для международных энергетических рынков и для наших двусторонних отношений в целом»,— продолжил индийский дипломат. «Мы ясно заявили о своей решимости принять все необходимые меры для защиты наших торгово-экономических интересов. Правительство будет тесно взаимодействовать с индийскими деловыми и отраслевыми объединениями для решения вопросов, связанных с последствиями принятия данного законодательства»,— заверил официальный представитель МИД Индии.

Избежать карательных мер, предусмотренных законопроектом «об адских санкциях», рассчитывают и страны, входящие в российский список «недружественных», но продолжающие закупать у России энергоносители.

Как отмечает агентство Kyodo, Япония, импортирующая около 10% своего сжиженного природного газа из России, надеется не попасть под действие новых пошлин США. По версии агентства, новый закон предусматривает исключения для стран, «которые работают над сокращением импорта и которые импортируют из РФ менее 15% газа» и Япония исходит из того, что она отвечает этим критериям.

Таким образом, получив от Конгресса США карт-бланш на ведение новых торговых войн против деловых партнеров России, президент США теперь будет вынужден принимать непростые решения о том, как использовать свои полномочия, учитывая возникающие угрозы и риски для самой Америки.

Сергей Строкань