Главные новости недели в Нижегородской области к 11 октября
11.10.2026, 10:14
Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев после пьяного конфликта ушел в отставку и отбыл трое суток ареста. Он нецензурно выражался и требовал задержать игроков ФК «Нижний Новгород».
Дезертира в Нижегородской области арестовали по обвинению в тройном убийстве и расчленении тел. Его задержали при попытке вывезти тела в лес.
Нижегородский областной суд утвердил второй оправдательный приговор детскому тренеру по рукопашному бою Николаю Кукушкину. Его обвинили в убийстве и покушении на убийство нетрезвых росгвардейцев, напавших на его близких.
«БЛ Техникс» и мэрия Нижнего Новгорода подали иски о расторжении концессии по модернизации освещения на территориях детсадов и школ. По соглашению, заключенному еще в 2022 году, инвестор намеревался вложить в обновление сетей 3,9 млрд руб.
Бывший совладелец «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов признан банкротом по иску ООО «НЭС». Долг предпринимателя перед компанией оценен в 200 млн руб.
Директор департамента по социальной политике Нижнего Новгорода Галина Гуренко ушла на пенсию. Исполнять обязанности руководителя будет ее заместитель Любовь Гаврилова.
Совкомбанк подал иск о банкротстве бывшего депутата нижегородского заксобрания Игоря Гордеева. Задолженность ответчика оценивается в 97,2 млн руб.
Памятник дрессировщице Маргарите Назаровой хотят установить около Нижегородского цирка. Инициаторам предстоит пройти согласования в комитете по увековечению.
Служащий «Барс-НН» погиб при отражении атаки беспилотников в Нижегородской области в ночь на 9 октября. Гражданские лица не пострадали.
Нижегородское правительство прогнозирует рост экономики на 1,2% в 2027 году. Такие расчеты приведены в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития региона до 2030 года.