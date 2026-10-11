«Яндекс»: деньги клиентов «Пэй» в безопасности

«Сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках»,— объяснили в «Яндексе». Часть пользователей по-прежнему не может воспользоваться приложением.