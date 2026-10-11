«Яндекс»: деньги клиентов «Пэй» в безопасности
11.10.2026, 22:09
Записи о счетах клиентов «Яндекс Пэй» после атаки БПЛА на дата-центр во Владимире не повреждены. Все деньги клиентов «в безопасности», заверила пресс-служба компании.
«Сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках»,— объяснили в «Яндексе». Часть пользователей по-прежнему не может воспользоваться приложением.
Специалисты компании продолжают восстанавливать работу сервиса. «Мы пока не можем назвать точные сроки восстановления, но обещаем: мы не остановимся, пока не восстановим работу сервиса»,— указано в пресс-релизе.
Беспилотники ВСУ атаковали дата-центр компании во Владимире в ночь на 11 октября. Работу объекта полностью остановили. Из-за повреждения центра обработки данных пользователи в России, Казахстане и Киргизии начали жаловаться на сбои в работе приложений самого «Яндекса» и других ресурсов. В 16:57 пресс-служба компании сообщила, что ее сервисы начали постепенно возвращаться к работе.