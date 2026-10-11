Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА на подлете к Москве за сутки
11.10.2026, 21:48
Силы ПВО уничтожили 23 беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков»,— написал Сергей Собянин в Telegram-канале. Мэр трижды отчитывался об уничтожении БПЛА на подлете к столице в течение дня. О пострадавших или разрушениях он не сообщал.
Всего по стране с 08:00 до 20:00 мск было уничтожено 112 беспилотников. По данным Минобороны, силы ПВО сбивали их над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Московского региона и Республики Крым.
По подсчетам «Ъ», в сентябре в России сбили 14,7 тыс. БПЛА против рекордных 18,2 тыс. в августе. Всего с начала года (по состоянию на 6 октября) силы ПВО уничтожили 87,5 тыс. беспилотников.