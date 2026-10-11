Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА на подлете к Москве за сутки

Всего по стране с 08:00 до 20:00 мск было уничтожено 112 беспилотников. По данным Минобороны, силы ПВО сбивали их над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Московского региона и Республики Крым.