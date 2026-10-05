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Тренер отбился от прокурора

Апелляция утвердила оправдательный приговор Николаю Кукушкину

Нижегородский областной суд утвердил второй по счету оправдательный приговор детскому тренеру по рукопашному бою Николаю Кукушкину, которого обвинили в убийстве и покушении на убийство нетрезвых росгвардейцев, напавших на его близких. Прокуратура добивалась отмены приговора, ссылаясь на нарушения в первой инстанции, однако защита доказала обратное. Адвокаты полагают, что оснований для кассационной жалобы у обвинения нет.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на оправдательный приговор детскому тренеру по рукопашному бою Николаю Кукушкину. Как писал «Ъ-Приволжье», суд присяжных признал его невиновным в убийстве и покушении на убийство сотрудников Росгвардии, которые напали на тренера и его близких. По фабуле дела, в мае 2021 года Николай Кукушкин со своим другом Григорием Артеменко и женами прогуливались по центральной улице Нижнего Новгорода Большой Покровской, спутницы решили зайти в магазин и отстали. С ними решили познакомиться нетрезвые бойцы Шумиловской бригады и, получив отказ, хотели увести их силой. Мужья вступились за жен, завязалась неравная драка, во время которой Григория Артеменко повалили на землю и били ногами. Тогда Николай Кукушкин достал швейцарский нож-брелок и стал отбиваться от нападавших. Росгвардеец Михаил Рашоян получил удар лезвием в грудь, двое его сослуживцев — в лопатку и ухо. После драки бойцы долго везли Михаила Рашояна в больницу, где он скончался.

Николай Кукушкин сам пришел с повинной в правоохранительные органы, в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ, которое рассматривала коллегия присяжных. В 2022 году на основании их вердикта Нижегородский районный суд полностью оправдал подсудимого. Однако прокуратура обжаловала это решение в апелляции, которая вернула уголовное дело на новое рассмотрение. Николая Кукушкина снова судили присяжные, однако вторую коллегию распустили якобы из-за давления на них адвокатов, свидетелей и СМИ. С третьей коллегией случился скандал: ее старшина Глеб Павлов оказался родственником сотрудницы прокуратуры. Это выяснилось, когда Глеб Павлов рассказал своей знакомой в кафе об «обработке» присяжных, чтобы они вынесли обвинительный вердикт. Разговор был записан на видео, кадры которого оказались в распоряжении нижегородских телеканалов, и очередной состав коллегии в 2025 году был отстранен от процесса и распущен. А весной 2026 года четвертая по счету коллегия присяжных и суд полностью оправдали тренера.

В очередном апелляционном представлении гособвинитель доказывал нарушения, которые, по его мнению, были допущены при пересмотре уголовного дела. Прокурор настаивал, что судья Нижегородского районного суда Александр Захаров не ознакомился должным образом с уликами, а именно, с одеждой Николая Кукушкина, которая была на нем в момент преступления. Гособвинитель также отметил, что присяжные заседатели во время судебного следствия задавали вопросы прокурору, что запрещено. На этом основании прокурор попросил апелляционных судей отменить оправдательный приговор и вернуть дело на новое рассмотрение.

Защита Николая Кукушкина просила отказать прокуратуре и утвердить решение присяжных. Адвокат Ирина Кулишева убедила суд в том, что за время судебного следствия никаких замечаний в адрес председательствующего ни у кого не было. По поводу доводов обвинения о вопросах прокурору в суде первой инстанции госпожа Кулишева сообщила «Ъ-Приволжье», что аргументы представителя надзорного органа противоречат протоколу судебного заседания. «Вопросы не были адресованы кому-то конкретному. При этом гособвинитель тогда сама отвечала на эти вопросы, взяв на себя функции председательствующего по собственной инициативе», — добавила защитник.

Николай Кукушкин в разговоре с «Ъ-Приволжье» сообщил, что собирается продолжить профессиональную тренерскую деятельность. В 2026 году он уже провел выездные соревнования в Костроме и Казани, а также летние сборы в Нижегородской области. Сломанные лицевые кости его друга Григория Артеменко срослись неправильно, но «глобально жить они ему не мешают», подытожил оправданный фигурант.

Добавим, ранее на стопроцентную отмену оправдательных вердиктов присяжных, в том числе в отношении Николая Кукушкина, жаловалась Палата адвокатов Нижегородской области. По этому поводу защитники подготовили обращения к президенту, в Верховный суд РФ, правительство и Совет по правам человека.

Егор Емельянов