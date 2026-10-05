Дезертира в Нижегородской области обвинили в тройном убийстве и расчленении

По подозрению в тройном убийстве в Нижегородской области задержали дезертира, сообщили в региональном СУ СКР. Расчлененные тела убитых обнаружили сотрудники ГИБДД при проверке автомобиля «ГАЗель» на стационарном посту ДПС «Мещерский».

Дело по ч. 1 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 338 УК РФ (убийство, убийство двух лиц и дезертирство) расследуют военные следователи. По их данным, 3 октября в поселке Неклюдово муниципального округа Бор дезертир убил сожительницу монтировкой.

После этого он прибыл в дом, где проживали мать и дочь потерпевшей, сообщил им о преступлении и убил аналогичным образом, так как те собирались заявить в правоохранительные органы.

Затем фигурант расчленил тела и попытался увезти их в лес на арендованном автомобиле.

Вину обвиняемый признал частично. В Нижегородский гарнизонный военный суд направлено ходатайство о заключении задержанного под стражу.

Галина Шамберина