«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ со счетом 3:0
11.10.2026, 20:46
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в шестом туре Английской премьер-лиги со счетом 3:0. Победа принесла команде три очка и позволила ей подняться на первое место в турнирной таблице с 18 очками. «Ливерпуль» остался на девятом месте.
Игра проходила на домашнем стадионе «Ливерпуля» «Энфилд». Счет открыл нападающий Эрлинг Холанн на 65-й минуте. Второй мяч забил Жереми Доку на 68-й минуте, третий — Райан Шерки на 78-й.
В следующем туре горожане сыграют с «Ипсвич Таун» (9 очков). Из последних пяти матчей «Ипсвич» выиграл два и проиграл три. «Мансити» побеждает пятый матч подряд.