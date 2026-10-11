«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ со счетом 3:0

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в шестом туре Английской премьер-лиги со счетом 3:0. Победа принесла команде три очка и позволила ей подняться на первое место в турнирной таблице с 18 очками. «Ливерпуль» остался на девятом месте.