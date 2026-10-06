Директор нижегородского департамента по соцполитике ушла на пенсию
Директор департамента по социальной политике администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко ушла на заслуженный отдых. Исполнять обязанности руководителя будет ее заместитель Любовь Гаврилова, сообщили в мэрии.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Галина Гуренко с 2002 года была замдиректора департамента по труду и соцзащите населения, с 2006 года – председателем комитета по труду и работе с населением, с 2011 года – начальником управления по труду и работе с населением. В 2018 году это управление преобразовали в департамент по соцполитике.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поблагодарил ее за работу, отметив, что за это время социальная сфера города стала «по-настоящему живой и ориентированной на нижегородцев».