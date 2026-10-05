Нижегородская мэрия и «БЛ Техникс» через суд расторгают концессию по освещению

Московское ООО «БЛ Техникс» и администрация Нижнего Новгорода подали иски о расторжении заключенного в 2022 году концессионного соглашения о модернизации освещения на территориях детсадов и школ за 3,9 млрд руб. Концессионер, подавший иск на месяц раньше, также требует взыскать с мэрии 216 млн руб. задолженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С концессионной инициативой «БЛ Техникс» обратилось в ноябре 2021 года. Согласовав условия, в августе 2022 года мэрия объявила конкурс, на который также вышло московское ООО «СТК Стройтех». Но заявку второго участника комиссия отклонила из-за справки об отсутствии налоговых недоимок: она была представлена по состоянию на 23 августа 2022 года, а не за 2021 год.

ООО «БЛ Техникс» зарегистрировано в Москве в 2019 году. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Учредитель – Георгий Боос, директор – Петр Черешня. ООО СТК «Стройтех» зарегистрирована в Москве в 2012 году. Уставный капитал – 625 тыс. руб. Учредитель и генеральный директор – Кирилл Зевахин.

В декабре 2022 года концессионное соглашение заключили с «БЛ Техникс», а его конкурент пожаловался на мэрию в Федеральную антимонопольную службу. ФАС посчитала, что мэрия отказала СТК «Стройтех» неправомерно, и предписала отменить заключенное без конкурса концессионное соглашение как ничтожное.

Администрация исполнила предписание и в апреле 2023 года отменила постановление о заключении концессии, направив соответствующее уведомление «БЛ Техникс».

Это решение «БЛ Техникс» оспорил в суде, признавшем в ноябре 2023 года, что ФАС неверно истолковала закон о концессионных соглашениях, и что мэрия правомерно отклонила заявку СТК «Стройтех». К моменту судебного разбирательства последнее уже не было заинтересовано в заключении концессии. Соглашение продолжил исполнять «БЛ Техникс».

Иск концессионера о расторжении соглашения суд начнет рассматривать в октябре, иск мэрии пока оставлен без движения, пока та не представит доказательства о направлении досудебной претензии.

Галина Шамберина