Бывший министр Сергей Яковлев арестован на трое суток за мелкое хулиганство

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода арестовал на трое суток бывшего министра туризма Нижегородской области Сергея Яковлева за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в Нижегородском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Сергей Яковлев ушел в отставку после конфликта с футболистами клуба «Нижний Новгород» и транспортной полицией на железнодорожном вокзале. Он нецензурно выражался и требовал задержать игроков, видео с нетрезвым чиновником разошлось в соцсетях. Бывший министр извинился за свое поведение.

Губернатор Глеб Никитин сообщил, что поведение чиновника, тем более министра, «в подобной ситуации не может быть оправдано ничем».

Владимир Зубарев