Памятник Маргарите Назаровой хотят установить около Нижегородского цирка

В Горьком (сейчас Нижний Новгород) она впервые выступила в 1955 году. В 1961 году дрессировщица прославилась, снявшись в фильме «Полосатый рейс». Затем вместе с супругом, дрессировщиком Константином Константиновским, Маргарита Назарова создала аттракцион «Тигры, львы, медведи, лошади», который демонстрировался в Горьковском цирке с 1967 по 1969 год. После завершения карьеры в 1983 году она жила в Нижнем Новгороде, похоронена на Аллее героев Федяковского кладбища.