Памятник Маргарите Назаровой хотят установить около Нижегородского цирка
07.10.2026, 11:52
Нижегородский государственный цирк (филиал ФКП «Росгосцирк») и областное отделение Союза кинематографистов России инициировали установку памятника дрессировщице Маргарите Назаровой около здания цирка в Нижнем Новгороде. Эту заявку рассмотрели на городском комитете по увековечению памяти. Инициаторам предложено подготовить эскиз мемориального сооружения, сообщили в пресс-службе гордумы.
Памятник заслуженной и народной артистке РСФСР хотят установить к 100-летию со дня ее рождения. Маргарита Назарова родилась 26 ноября 1926 года в Ленинградской области.
В Горьком (сейчас Нижний Новгород) она впервые выступила в 1955 году. В 1961 году дрессировщица прославилась, снявшись в фильме «Полосатый рейс». Затем вместе с супругом, дрессировщиком Константином Константиновским, Маргарита Назарова создала аттракцион «Тигры, львы, медведи, лошади», который демонстрировался в Горьковском цирке с 1967 по 1969 год. После завершения карьеры в 1983 году она жила в Нижнем Новгороде, похоронена на Аллее героев Федяковского кладбища.
В 2016 году на фасаде дома по улице Совнаркомовской, где жила актриса, установили мемориальную табличку. В 2017 году Нижегородскому цирку присвоили имя Маргариты Назаровой.