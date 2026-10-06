Совкомбанк подал иск о банкротстве бывшего депутата Игоря Гордеева

Совкомбанк подал в Арбитражный суд Нижегородской области иск о банкротстве бывшего депутата заксобрания Игоря Гордеева, следует из судебной картотеки. Задолженность ответчика перед истом оценивается в 97,2 млн руб., отмечается в материалах дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Одновременно банк добивался ареста имущества Игоря Гордеева в пределах 54,9 млн руб. — долей в ООО «Племсовхоз Линдовский», «Племзавод Пушкинское», «Племзавод Семинский», а также в ООО «Ковернинский молочный завод» и «Племзавод им. Ленина».

Арбитражный суд Нижегородской области отказался вводить обеспечительные меры, однако Первый апелляционный арбитражный суд запретил налоговой службе регистрационные действия с долями Игоря Гордеева в этих организациях.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июле 2027 года Совкомбанк также подал иск о банкротстве ООО «Племзавод Пушкинское», а фонд поддержки АПК Нижегородской области добился ареста крупного рогатого скота племзавода в рамках взыскания 33,8 млн руб. с предприятия и АО «Линдовская птицефабрика-племенной завод».

Владимир Зубарев