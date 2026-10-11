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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Мир

FT: США пригрозили Киеву заблокировать программу поставок оружия PURL

11.10.2026, 21:26
Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться от Украины отказа от ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России. Для этого она может заблокировать работу механизма PURL — он позволяет украинским союзникам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Киеву. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.
«Они звонят в Киев … они звонят всем в Европе»,— рассказал газете европейский чиновник. Белый дом также намекает на прекращение обмена разведданными. Такой вариант развития событий, по данным издания, американские переговорщики упоминали на встрече с украинской делегацией в Майами.
По оценке The Wall Street Journal и Axios, отношения президентов Украины и США сейчас максимально ухудшились со времен перепалки в Овальном кабинете Белого дома в феврале 2025 года. Отказ Киева прекратить удары по российским энергетическим объектам вызвал недовольство в Белом доме. По словам Дональда Трампа, Владимир Зеленский мог неоднократно завершить конфликт, но выбирает продолжать атаковать российские НПЗ, создавая «проблемы для всего мира».
Дональд Трамп допустил, что Украине нужен новый лидер, способный вести переговоры. Его поддержал предприниматель Илон Маск, чья компания Space X поставляет Украине системы Starlink.
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