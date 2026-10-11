FT: США пригрозили Киеву заблокировать программу поставок оружия PURL
11.10.2026, 21:26
Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться от Украины отказа от ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России. Для этого она может заблокировать работу механизма PURL — он позволяет украинским союзникам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Киеву. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.
«Они звонят в Киев … они звонят всем в Европе»,— рассказал газете европейский чиновник. Белый дом также намекает на прекращение обмена разведданными. Такой вариант развития событий, по данным издания, американские переговорщики упоминали на встрече с украинской делегацией в Майами.
По оценке The Wall Street Journal и Axios, отношения президентов Украины и США сейчас максимально ухудшились со времен перепалки в Овальном кабинете Белого дома в феврале 2025 года. Отказ Киева прекратить удары по российским энергетическим объектам вызвал недовольство в Белом доме. По словам Дональда Трампа, Владимир Зеленский мог неоднократно завершить конфликт, но выбирает продолжать атаковать российские НПЗ, создавая «проблемы для всего мира».