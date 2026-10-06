Бывший совладелец «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов признан банкротом
Арбитражный суд Нижегородской области признал бывшего совладельца группы компаний «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова банкротом по иску ООО «НЭС», следует из судебной картотеки. Долг предпринимателя перед компанией оценен в 200 млн руб. Ранее заявление о собственном банкротстве подавал сам бизнесмен, сумма его подтвержденных долгов оценивалась в 1,7 млрд руб.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
В августе 2026 года Тверской суд Москвы приговорил Дмитрия Аржанова к 18 годам колонии строгого режима за хищение почти 15 млрд руб. у ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». Бывшему гендиректору «ТНС энерго» Сергею Афансьеву и исполнительному директору «ТНС энерго Нижний Новгород» Борису Щурову назначили по 17 лет, а Софии Афанасьевой — супруге и заместителю Сергея Афанасьева — 16 лет с отсрочкой приговора до исполнения ее ребенку 14 лет. Также осужденным назначили штрафы от 39,9 млн руб. до 856,9 млн руб.
На момент ареста в 2020 году состояние Дмитрия Аржанова — члена списка российского Forbes — оценивалось в $1 млрд.