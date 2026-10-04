Главные новости за выходные 3–4 октября

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил, что «спутники Starlink будут падать, как украшения с засохшей рождественской елки», если начнутся попытки блокировать российскую группировку «Рассвет».

Роспотребнадзор после сообщений СМИ о чуме заявил о стабильной эпидобстановке в Иркутской области, но подтвердил заболевание «неустановленной этиологии» у сотрудницы противочумного института.

Хуситы ударили по заводу Saudi Aramco в Эр-Рияде. Власти Йемена объявили о начале масштабной операции против боевиков.

Россия и США обсуждают «многомиллиардную сделку» с активами ЛУКОЙЛа, узнало The New York Times.

МИД Молдавии дважды за неделю вызвал посла России из-за беспилотников.

Советский и российский психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет.

Тела пяти человек нашли после пожара на химзаводе в Подмосковье.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Жулебино предпринимательницы и ее дочери. У него также нашли арсенал. По некоторым данным, мужчина участвовал в боевых действиях в Донбассе.