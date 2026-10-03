Хуситы подтвердили удар по заводу Saudi Aramco в Эр-Рияде
Силы движения «Ансар-Аллах» сообщили об ударе баллистическими ракетами и беспилотниками по объекту Saudi Aramco в Эр-Рияде. Несколько часов назад Associated Press опубликовало кадры, на которых виден густой столб дыма над НПЗ.
Официальный представитель движения Яхья Сари назвал удары четкими и прямыми. «Цель операции была успешно достигнута»,— сказал он в обращении (цитата по Saba).
Saudi Aramco информацию не прокомментировала. Первыми о последствиях удара написали AFP и Reuters со ссылкой на очевидцев, которые увидели задымление и огонь на территории объекта. Корреспондент AFP также сообщал, что к НПЗ подъехали машины скорой помощи. Информации о пострадавших нет.
Саудовская Аравия — союзник международно признанного правительства Йемена, которое воюет с хуситами. Конфликт активно возобновился в июле, а к середине сентября «Ансар-Аллах» взяли под контроль западное побережье страны и выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу. Правительственные войска стремятся вытеснить хуситов с этой территории и перешли к контрнаступлению в начале октября.
Предыдущие атаки на объекты Saudi Aramco показывают широкий диапазон последствий для работы инфраструктуры. В ноябре 2020 года удар по распределительной станции вывел из строя один из 13 резервуаров, но объект восстановили за три часа; в марте 2022 года атаки на НПЗ вблизи Джидды и Эр-Рияда, напротив, остановили нефтяную индустрию королевства на несколько дней.
Уязвимость отдельных узлов может иметь значительный производственный эффект: после ударов по Абкаику и Хурайсу в 2019 году Саудовская Аравия кратковременно потеряла возможность производить до 5,7 млн баррелей нефти в сутки. При этом в том же случае влияние на мировой нефтяной рынок оказалось кратковременным, поэтому возможный ущерб для конкретного объекта не означает автоматически длительного дефицита нефти.