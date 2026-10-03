Хуситы подтвердили удар по заводу Saudi Aramco в Эр-Рияде

Силы движения «Ансар-Аллах» сообщили об ударе баллистическими ракетами и беспилотниками по объекту Saudi Aramco в Эр-Рияде. Несколько часов назад Associated Press опубликовало кадры, на которых виден густой столб дыма над НПЗ.

Официальный представитель движения Яхья Сари назвал удары четкими и прямыми. «Цель операции была успешно достигнута»,— сказал он в обращении (цитата по Saba).

Saudi Aramco информацию не прокомментировала. Первыми о последствиях удара написали AFP и Reuters со ссылкой на очевидцев, которые увидели задымление и огонь на территории объекта. Корреспондент AFP также сообщал, что к НПЗ подъехали машины скорой помощи. Информации о пострадавших нет.

Саудовская Аравия — союзник международно признанного правительства Йемена, которое воюет с хуситами. Конфликт активно возобновился в июле, а к середине сентября «Ансар-Аллах» взяли под контроль западное побережье страны и выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу. Правительственные войска стремятся вытеснить хуситов с этой территории и перешли к контрнаступлению в начале октября.