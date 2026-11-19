В Москве простились с бывшим министром печати Михаилом Полтораниным
В Москве состоялась церемония прощания с бывшим министром печати Михаилом Полтораниным. На мероприятие собрались десятки людей, в том числе его коллеги и близкие, передают ТАСС и «РИА Новости».
Церемония прошла в траурном зале столичной больницы в Коммунарке. Михаила Полторанина похоронят на кладбище в деревне Губцево в поселении Первомайское.
Бывший министр печати России, экс-зампред правительства Михаил Полторанин умер 16 ноября в возрасте 86 лет. Он скончался в больнице, не дожив неделю до дня рождения. Господин Полторанин занимал пост министра печати и массовой информации РСФСР с 14 июля 1990 года по 25 ноября 1992-го.