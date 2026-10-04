Президент Йемена объявил о начале масштабной операции против хуситов

Президент Йемена Рашад аль-Алими выступил с обращением к жителям страны и объявил о начале военной операции против движения «Ансар-Аллах». В сентябре под контроль хуситов перешла значительная часть западного побережья страны, включая выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу.

«Сегодня я объявляю о начале военных операций по возвращению оставшейся территории республики и распространению власти государства и его институтов на всю территорию страны», — сказал господин Аль Алими (запись выступления опубликовал Al Hadath).

Накануне источники Reuters сообщили, что войска международно признанного правительства Йемена при поддержке Саудовской Аравии планируют перейти к наступательным операциям против хуситов. 3 октября они нанесли удары по столице Сане (под контролем хуситов) и усилили атаки по позициям «Ансар Аллах» в провинции Таиз. Собеседники агентства утверждают, что хуситам удается успешно обороняться и продвигаться к Адену — городу, который международное сообщество признает временной столицей Йемена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всеобщая мобилизация объявлена».