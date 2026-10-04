Президент Йемена объявил о начале масштабной операции против хуситов
Президент Йемена Рашад аль-Алими выступил с обращением к жителям страны и объявил о начале военной операции против движения «Ансар-Аллах». В сентябре под контроль хуситов перешла значительная часть западного побережья страны, включая выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу.
«Сегодня я объявляю о начале военных операций по возвращению оставшейся территории республики и распространению власти государства и его институтов на всю территорию страны», — сказал господин Аль Алими (запись выступления опубликовал Al Hadath).
Накануне источники Reuters сообщили, что войска международно признанного правительства Йемена при поддержке Саудовской Аравии планируют перейти к наступательным операциям против хуситов. 3 октября они нанесли удары по столице Сане (под контролем хуситов) и усилили атаки по позициям «Ансар Аллах» в провинции Таиз. Собеседники агентства утверждают, что хуситам удается успешно обороняться и продвигаться к Адену — городу, который международное сообщество признает временной столицей Йемена.
Подробнее — в материале «Ъ» «Всеобщая мобилизация объявлена».
Военный смысл объявленного наступления — попытка соединить действия наземных сил с саудовской воздушной поддержкой. Для более эффективных ударов Эр-Рияду необходима передача данных о позициях и оперативных планах движения «Ансар Аллах», поэтому успех операции зависит не только от объявления мобилизации, но и от качества координации с Саудовской Аравией.
Быстрого изменения соотношения сил это само по себе не гарантирует: по состоянию на 24 сентября 2026 года хуситы после нескольких недель интенсивных ударов сохранили наступательный потенциал и мощности по производству вооружений. Их противостояние с правительством Йемена идет на фоне фактического управления значительной частью страны: с начала 2015 года, после захвата Саны и создания Революционного совета, хуситы выступают де-факто правящей организацией Йемена.
Нынешняя операция стала продолжением наращивания военных ресурсов правительства: 28 сентября 2026 года оно одобрило всеобщую мобилизацию в ответ на атаки хуситов. Это увеличивает доступный людской ресурс, но не отменяет технологического и организационного преимущества, которое дает хуситам сохранение собственных производственных возможностей.