IPO Anthropic стало крупнейшим в истории фондовых рынков. Предыдущий рекорд установила компания Илона Маска Space X — в июне она разместила акции на сумму $75 млрд. Кроме того, Anthropic стала первым разработчиком моделей искусственного интеллекта, который вышел на биржу. Разработчик семейства моделей GPT Open AI планирует провести IPO не раньше 2027 года.