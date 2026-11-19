Anthropic привлекла рекордные $107,3 млрд на IPO с капитализацией $1,5 трлн
Итоговая капитализация компании составила $1,5 трлн. Компания вышла на 12-е место в мире по стоимости на рынке. Торги на бирже NASDAQ начнутся 19 ноября (тикер ANT), а размещение завершится 20 ноября.
IPO Anthropic стало крупнейшим в истории фондовых рынков. Предыдущий рекорд установила компания Илона Маска Space X — в июне она разместила акции на сумму $75 млрд. Кроме того, Anthropic стала первым разработчиком моделей искусственного интеллекта, который вышел на биржу. Разработчик семейства моделей GPT Open AI планирует провести IPO не раньше 2027 года.
Основной продукт Anthropic — семейство больших языковых моделей Claude. После IPO, отмечает Bloomberg, финансовая отчетность компании станет для инвесторов главным показателем спроса на искусственный интеллект. Опрошенные изданием эксперты считают, что рынок, вероятно, сфокусируется именно на разработчиках моделей, а не чипов.