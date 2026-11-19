Главное на рынке недвижимости к утру 19 ноября
«Бургер Кинг» выкупил арендованный офис на востоке Москвы
Управляющее сетью «Бургер Кинг» в России ООО «Бургер Рус» 17 ноября 2026 года стало учредителем 100% долей в ООО «Вилла-элит», обнаружил «Ъ» в ЕГРЮЛ. Последнее, по данным сервиса Asseto, владеет 4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Улей» в Медовом переулке на востоке Москвы. Там расположен офис «Бургер Кинга». Источник «Ъ», близкий к компании, сообщил, что офис компании требует ремонта, но предыдущий собственник не был готов его делать. По словам собеседника «Ъ», на уровне акционеров было принято решение о выкупе актива и проведении ремонта собственными силами. Теперь компания, потратившая оценочно 800 млн руб. на приобретение актива, вложит в отделку еще около 400 млн руб.
В торговом центре «Мега Белая дача» в подмосковных Котельниках появился новый арендатор. ГК «Основа» сняла там 12,5 тыс. кв. м, сообщил «Ведомостям» представитель девелопера. По его словам, данные площади планируется использовать под термальный центр «Термоленд». Он также уточнил, что непосредственно в самом торговом центре курорт займет лишь 6,5 тыс. кв. м, а остальное будет на улице. Сам проект будет включать 19 бассейнов и купелей, фитнес-зал, бани, сауны и проч. Затраты на такие центры, как сообщил газете эксперт, составляют 1,2–1,5 млрд руб., но в данном случае девелоперу потребуются дополнительные средства для создания флагманского объекта.
Корпорация «Ростех» отменила торги по продаже 100% акций АО «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» (МРТИ РАН), на балансе которого находится участок на 10,52 га и 11 административных зданий на 93,5 тыс. кв. м рядом с торговым центром Columbus на Варшавском шоссе. С чем связано решение, пока неизвестно. За актив планировалось выручить 10,24 млрд руб. Как отмечает , Telegram-канал Filatoff Inc., консультанты считают эту стоимость завышенной, в связи с чем условия аукциона могут быть пересмотрены.
Глава МКПАО «Циан» Дмитрий Григорьев сообщил, что компании неизвестно о предложениях и офертах Альфа-банка, связанных с потенциальным вхождением финорганизации в капитал группы. По поводу оферты «Т-Технологий» господин Григорьев сказал, что она пока не поступала в компанию. «После ее получения в установленном порядке должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию. Далее каждый акционер сам принимает решение по оферте», — пояснил он.
Средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы впервые в истории преодолела отметку в 900 тыс. руб. и по итогам октября 2026 года составила 907,3 тыс. руб., сообщили в компании «Метриум». За последние пять лет стоимость первичного жилья в Москве выросла на 113%. При этом скорость преодоления психологических рубежей резко возросла: если путь от 400 до 500 тыс. руб. занял почти два года, то планки в 700, 800 и 900 тыс. руб. рынок преодолевал с интервалом всего в 7-9 месяцев.