Средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы впервые в истории преодолела отметку в 900 тыс. руб. и по итогам октября 2026 года составила 907,3 тыс. руб., сообщили в компании «Метриум». За последние пять лет стоимость первичного жилья в Москве выросла на 113%. При этом скорость преодоления психологических рубежей резко возросла: если путь от 400 до 500 тыс. руб. занял почти два года, то планки в 700, 800 и 900 тыс. руб. рынок преодолевал с интервалом всего в 7-9 месяцев.