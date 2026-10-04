Медведев пригрозил США войной в космосе при блокировке спутников «Рассвет»

Если западные страны попытаются по просьбе Украины как-либо мешать работе российской спутниковой группировки «Рассвет», это приведет к войне. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Запрос киевского идиота "заблокировать" российскую спутниковую группировку "Рассвет" может означать только ее уничтожение, — написал господин Медведев в Telegram. — А это приведет к полномасштабной космической войне».

Он выразил надежду на то, что «США это понимают». Иначе, по словам Дмитрия Медведева, «низкоорбитальные спутники Starlink будут падать, как украшения с засохшей рождественской елки». В космосе следует «проявлять взаимную вежливость», потому что это «очень тесное пространство», заключил он.

В марте «Бюро 1440» вывело на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Второй пакетный запуск аппаратов провели в июле. Владимир Путин говорил, что «Рассвет» не уступает Starlink Илона Маска и, возможно, «даже в чем-то и превосходит». Целевой срок старта коммерческой эксплуатации — 2027 год.