В Иркутской области рассказали о заболевании сотрудницы противочумного института

В Иркутской области проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе, в том числе в городах Иркутск и Шелехов стабильная. Об этом заявил Роспотребнадзор, комментируя данные о гибели местной жительницы от опасной инфекции.

Мероприятия организовали «в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока», сообщили в ведомстве. Ей поставили диагноз «пневмония неустановленной этиологии».В анализах пациентки «не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью».

В Роспотребнадзоре также заявили, что в институте не зафиксировали аварий при работе с патогенными микроорганизмами и что «среди сотрудников института за прошедшие 10 дней обращений по поводу инфекционных заболеваний не зарегистрировано».

Региональные издания и Telegram-каналы со ссылкой на источники писали о смерти лаборанта противочумного института, которая якобы разбила пробирку с возбудителем. Через несколько дней девушка поступила в Шелеховскую больницу и умерла в ночь на 2 октября, утверждалось в публикациях.

Днем 2 октября глава области Игорь Кобзев провел заседание профильной комиссии с участием главного санитарного врача России Анны Поповой. Поводом стало подозрение «на случай заболевания жителем региона особо опасной инфекцией». Какой — не уточнялось. При этом местные власти подтвердили, что стационар Шелеховской больницы закрыли на карантин.

На Иркутском алюминиевом заводе после публикаций в СМИ ввели масочный режим.