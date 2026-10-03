МИД Молдавии второй раз за неделю вызвал посла России из-за беспилотников

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в Кишиневе Олега Озерова и вручило ему ноту протеста. Поводом стало проникновение нескольких беспилотников и ракет в воздушное пространство Молдавии.

По данным молдавского Минобороны, вблизи населенных пунктов Анении Ной, Штефан Вода, Тудора и Каушаны упали два беспилотника и взорвались три ракеты. Еще один БПЛА зашел в воздушное пространство со стороны Одессы и через минуту покинул его, направившись в сторону украинской Беляевки. О жертвах не сообщалось.

Доказательств того, что беспилотники принадлежат России, молдавская сторона не предоставила. Олег Озеров заявил, что Москва готова совместно расследовать инциденты, однако Кишинев от сотрудничества уклоняется. «Наши специалисты готовы приехать и посмотреть, действительно ли речь идет о российских аппаратах, каких именно и в связи с чем они там появились»,— сказал он журналистам («РИА Новости»).

Российского дипломата уже вызывали в молдавский МИД на этой неделе. 1 октября ему вручили ноту протеста после того, как три беспилотника нарушили воздушное пространство страны, а еще два упали и разбились на ее территории.

В конце сентября молдавское Минобороны сообщало, что всего с 2022 года ее воздушное пространство нарушалось 81 раз. При этом 44 таких случая было зафиксировано только с начала 2026 года. В большинстве случаев обломки БПЛА и активность воздушных объектов фиксировали в районах, расположенных неподалеку от границы с Украиной. Официально о происхождении летательных объектов Кишинев не сообщал.