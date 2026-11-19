Сегодня на саммите состоялись двусторонние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. После этого американский президент встретился с Си Цзиньпином. На обеих встречах обсуждался украинский конфликт. Повестка трехстороннего саммита пока официально неизвестна.