На саммите АТЭС началась встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Это первая встреча глав трех государств в таком составе.
Сегодня на саммите состоялись двусторонние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. После этого американский президент встретился с Си Цзиньпином. На обеих встречах обсуждался украинский конфликт. Повестка трехстороннего саммита пока официально неизвестна.