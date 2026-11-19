Президент США Дональд Трамп провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС. Они обсудили события в мире и регионе, среди прочего — Тайвань, который КНР считает своей частью. Американский президент согласился с позицией Пекина по этому вопросу.