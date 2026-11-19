Трамп: США не поддерживают независимость Тайваня
Президент США Дональд Трамп провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС. Они обсудили события в мире и регионе, среди прочего — Тайвань, который КНР считает своей частью. Американский президент согласился с позицией Пекина по этому вопросу.
«В вопросе Тайваня американская сторона должна последовательно действовать правильно, чтобы избежать серьезных потрясений в китайско-американских отношениях»,— заявил Си Цзиньпин на переговорах.
США поддерживают политику «одного Китая», то есть признают правительство Пекина единственным законным в стране — дипломатические отношения с Тайбэем Вашингтон разорвал. На Тайване, однако, действует Американский институт, фактически выполняющий функции посольства.
По принятому в 1979 году закону об отношениях с Тайванем США поставляют на остров оружие. Официально заявленная цель — самооборона. В конце 2025 года Вашингтон поставил Тайбэю оружие и технику на $11,1 млрд.