По словам Владимира Путина, у США, России и Китая есть много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, в том числе на Украине. Российский президент убежден, что «на плечах» трех стран лежит ответственность за сохранение и укрепление международного права, основанного на принципах ООН. Если Вашингтон, Москва и Пекин будут конструктивно сотрудничать, отметил господин Путин, сторонам удастся внести вклад в укрепление стабильности в мире.