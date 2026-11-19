Путин предложил Трампу и Си обсудить глобальные связи и энергобезопасность
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином предложил обсудить глобальные и региональные связи, а также энергетическую безопасность. Переговоры глав трех государств проходят на саммите АТЭС в Шэньчжэне.
По словам Владимира Путина, у США, России и Китая есть много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, в том числе на Украине. Российский президент убежден, что «на плечах» трех стран лежит ответственность за сохранение и укрепление международного права, основанного на принципах ООН. Если Вашингтон, Москва и Пекин будут конструктивно сотрудничать, отметил господин Путин, сторонам удастся внести вклад в укрепление стабильности в мире.