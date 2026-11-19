Китай подвинул Мальдивы
Чем КНР привлекает российских туристов с большим бюджетом
Состоятельные россияне стали гораздо чаще выбирать для отдыха Китай. По данным сервиса Onlinetours Premium, которые приводят «Ведомости», за год число бронирований дорогих туров в страну выросло в 12 раз.
При этом Китай набирает популярность и среди обычных путешественников. В первом полугодии россияне совершили туда более 1,5 млн поездок — на 55% больше, чем в 2025 году. Одной из причин стал безвизовый режим. Но в отличие от Мальдив или Сейшел, Китай привлекает не только пляжным отдыхом, поясняет гендиректор Space Travel Артур Мурадян:
«На пятерых людей 12 млн — это перевозка туда, она довольно дорогая, если лететь бизнес-классом, и путешествие по Китаю: четыре города, перелеты бизнес-классом или первым классом в поездах. И в этом плане Китай довольно интересный, потому что это такая яркая возможность побывать в разных локациях, жить в пятизвездочных гостиницах, и они там довольно дорогие. Если мы берем сетевые крупные пятерки, то стоят они примерно столько же, сколько и в Европе, в отличие от бюджетного трех- и четырехзвездочного размещения.
Интерес есть, потому что таких программ предлагают все больше. Это и с детскими объектами — там посещение Диснейлендов, парков. Это и природные истории, посещение провинций, которые фигурировали в “Аватаре” с левитирующими островами. Все туда очень хотят попасть.
Если говорить про пляжный сегмент, то он только в Хайнане. Там, конечно, есть и знаковые отели, такие как Atlantis — пятерка такая же, как в Дубае. Это $500-700 в сутки будет стоить номер.
Наши состоятельные туристы как раз сейчас стремятся к более необычной локации. Даже когда едут в те же направления, которые кажутся привычными, находят для себя гостиницы, которые на порядок превышают даже среднюю стоимость целого путешествия.
Стало открытием Бали: можно жить там в горах дорого, богато. В остальном же, конечно, Мальдивы, Европа, та же Франция, новогодний Куршевель, едут в Арабские Эмираты, потому что во многом это такой зимний Монако».
За год премиальные туры в среднем подорожали на четверть — до 450 тыс. руб. Обычно речь идет о поездке на неделю с небольшим с размещением в пятизвездочном отеле. По данным профильной ассоциации, с начала года россияне совершили около 9,5 млн туристических поездок за рубеж — на 8% и больше, чем в 2025 году. При этом почти весь прирост обеспечили Вьетнам, Китай и Египет. Все популярнее становится отдых сразу в нескольких местах за одну поездку, отмечает директор турфирмы «Пантеон» Анатолий Гаркушин:
«Китай я бы не назвал премиальным туристическим направлением. Если говорить про люксовость, растущий спрос — сильно растет Вьетнам, это все признают. Падают Эмираты по известным событиям. Таиланд тоже немножко просел.
Есть и отдельные экскурсионные программы, и комбинированные программы — экскурсии плюс отдых. К примеру, экскурсионная программа на Шри-Ланке плюс отдых на Мальдивах. Также есть небольшой, правда, спрос на шопинг, мы тоже делали такие туры. Шопинг в Эмиратах и отдых на Мальдивах. Большой спрос на так называемые сплит-размещения. Многие хотят пожить на виллах на берегу, часть из своего тура, а другую часть — в водных виллах, или даже несколько отелей скомбинировать.
Что касается перевозки, есть и чартерные рейсы, которых, естественно, не так много сейчас, потому что и авиакомпаний у нас осталось немного, и самолетов немного. Все средние операторы оперируют, естественно, регулярными перевозками, потому что у туроператоров есть туроператорские тарифы на регулярных перевозчиках, меньше рисков».
Среди растущих направлений АТОР также называет Марокко, Эфиопию, Оман и Саудовскую Аравию. За год турпоток туда вырос на 40-60%.