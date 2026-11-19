«На пятерых людей 12 млн — это перевозка туда, она довольно дорогая, если лететь бизнес-классом, и путешествие по Китаю: четыре города, перелеты бизнес-классом или первым классом в поездах. И в этом плане Китай довольно интересный, потому что это такая яркая возможность побывать в разных локациях, жить в пятизвездочных гостиницах, и они там довольно дорогие. Если мы берем сетевые крупные пятерки, то стоят они примерно столько же, сколько и в Европе, в отличие от бюджетного трех- и четырехзвездочного размещения.