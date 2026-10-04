У задержанного за убийство бизнесвумен и ее дочери в Жулебино нашли автоматы и гранатометы

Правоохранительные органы обнаружили у задержанного по подозрению в убийстве предпринимательницы и ее дочери в Москве Теймураза Гогиашвили арсенал оружия и боеприпасов. Это следует из видеозаписи, опубликованной Росгвардией.

На кадрах запечатлены четыре автомата Калашникова, а также магазины к ним, девять гранат, два гранатомета, подствольные гранатометы и заряды к ним, а также тротиловые шашки, запалы и пистолет.

На видеозаписи также зафиксировано задержание подозреваемого на трассе в Воронежской области. Машину 49-летнего Теймураза Гогиашвили заблокировали сотрудники ГИБДД. Задержание провели бойцы московского СОБР «Росгвардии». Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мужчина признался в обоих убийствах.

В МВД сообщили, что 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре были найдены фрагменты тела женщины. В Новой Москве силовики провели обыск в гараже подозреваемого, там было найдено тело дочери убитой женщины. Там же нашли «схрон оружия». Подозреваемого задержали в Воронежской области, вместе с ним была женщина 1986 года рождения — сейчас ее проверяют на причастность к преступлению, сообщали в МВД. По данным Telegram-канала «112», это уроженка Луганска. Также канал утверждает, что сам Теймураз Гогиашвили участвовал в боевых действиях в Донбассе.

По данным РЕН ТВ, убитая предпринимательница — бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели Елена. По информации «МК», сначала преступник убил в гараже ее дочь, а затем застрелил и расчленил в квартире саму женщину. Возможным мотивом убийства издание называет «финансовые разногласия».