Трамп призвал Путина и Си объединить усилия по нераспространению ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином предложил объединить усилия в сфере нераспространения ядерного оружия.
«Три крупнейшие на данный момент ядерные державы имеют уникальную возможность обсудить, как сократить число ядерного оружия на Земле, а также как уменьшить риск того, чтобы это оружие когда-либо было применено»,— сказал Дональд Трамп.
Встреча проходит на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Это первая встреча глав трех государств в таком составе.