Тела пяти человек нашли после пожара на химзаводе в Подмосковье

При разборе завалов на территории химического завода в подмосковном Краснозаводске обнаружили тела пятерых погибших. Об этом сообщил врио главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий. 1 октября на предприятии произошел пожар.

Работы по ликвидации последствий пожара завершены, сообщил Алексей Лужецкий в Telegram-канале. Продолжаются работы по мониторингу загрязнения воздуха. Концентрация вредных веществ не превышает норму. «Угрозы для населения города Краснозаводска и округа нет»,— добавил врио главы округа.

Пожар произошел вечером 1 октября в одном из производственных корпусов химзавода. Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех» и специализируется на выпуске спортивных и охотничьих боеприпасов, а также пиротехнических изделий. Огонь привел к обрушению конструкций на площади 2 тыс. кв. м.