Тела пяти человек нашли после пожара на химзаводе в Подмосковье
При разборе завалов на территории химического завода в подмосковном Краснозаводске обнаружили тела пятерых погибших. Об этом сообщил врио главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий. 1 октября на предприятии произошел пожар.
Работы по ликвидации последствий пожара завершены, сообщил Алексей Лужецкий в Telegram-канале. Продолжаются работы по мониторингу загрязнения воздуха. Концентрация вредных веществ не превышает норму. «Угрозы для населения города Краснозаводска и округа нет»,— добавил врио главы округа.
Пожар произошел вечером 1 октября в одном из производственных корпусов химзавода. Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех» и специализируется на выпуске спортивных и охотничьих боеприпасов, а также пиротехнических изделий. Огонь привел к обрушению конструкций на площади 2 тыс. кв. м.
По предварительной информации, пожар на Краснозаводском химическом заводе носит техногенный характер и не связан с атакой беспилотников. Об этом заявлял врио главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий.
Несмотря на происшествие, Краснозаводский химический завод продолжил работу, что означает, что инцидент не привел к полной остановке предприятия.