Главные новости за 7 – 11 сентября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
ВККС рассмотрит вопрос о дисциплинарной ответственности глав судов в Саратове.
С 2027 года в Саратове мигрантам запретят работать в ЖКХ и грузоперевозках.
В Саратове развернут оперштаб для помощи работникам склада Ozon после атаки БПЛА.
«РусАгро-Саратов» и таможня спорят о чистоте пальмового масла в СОЛПРО.
Суд отменил взыскание 291 млн с субарендатора земель структуры банка «Траст».
Саратовский Мариинский приют выставят на торги.
Кадровый центр для ветеранов СВО заработал в Саратове.
Олег Савенков назначен и.о. министра экономического развития Саратовской области.
Гражданину Молдовы предъявили обвинение в теракте за покушение на военного под Саратовом.
ЦИК снял блогера-коммуниста Бондаренко с выборов в Госдуму.
Пострадавшему от дронов бизнесу в Саратовской области дадут налоговые послабления.
Волгоградская область
Суд отказался банкротить производителя автобусов в Волжском на 76 млн рублей.
Ставропольский подрядчик сорвал два контракта на 728 млн в Волгоградской области.
Налоговая банкротит реконструктора волгоградского ЦУМа за долг 70 млн рублей.
Кассация смягчила приговор бывшему главному инженеру «Концессий» в Волгограде.
Пензенская область
Стилист Алексей Сухарев рассказал в Пензе, как местным брендам выйти на уровень страны.
В Шемышейке отремонтируют водопровод за 10,1 млн рублей.
Пензенский следком возглавил полковник Андрей Фишман из Кабардино-Балкарии.
Арбитраж легализовал строительство соборной мечети в Пензе.
Надзор пресек попытку передать водоканал муниципальному ООО в Мокшанском районе.
Астраханская область
«Астраханьавтодор» оспаривает отмену требования 200 млн за капремонт дороги.
Мэрия Астрахани опровергла слухи о закрытии буфетов для старшеклассников.
Плавучий бар в Астрахани отстоял право на продажу крепкого алкоголя в апелляции.
«Лукойл» обещал за неделю наладить ситуацию с топливом на своих АЗС в Астрахани.
Авиасообщение Астрахань — Баку возобновят 30 сентября.
Морской порт и две ж/д станции модернизируют в Астраханской области.