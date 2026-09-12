Главные новости за 7 – 11 сентября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

ВККС рассмотрит вопрос о дисциплинарной ответственности глав судов в Саратове.

С 2027 года в Саратове мигрантам запретят работать в ЖКХ и грузоперевозках.

В Саратове развернут оперштаб для помощи работникам склада Ozon после атаки БПЛА.

«РусАгро-Саратов» и таможня спорят о чистоте пальмового масла в СОЛПРО.

Суд отменил взыскание 291 млн с субарендатора земель структуры банка «Траст».

Саратовский Мариинский приют выставят на торги.

Кадровый центр для ветеранов СВО заработал в Саратове.

Олег Савенков назначен и.о. министра экономического развития Саратовской области.

Гражданину Молдовы предъявили обвинение в теракте за покушение на военного под Саратовом.

ЦИК снял блогера-коммуниста Бондаренко с выборов в Госдуму.

Пострадавшему от дронов бизнесу в Саратовской области дадут налоговые послабления.

Волгоградская область

Суд отказался банкротить производителя автобусов в Волжском на 76 млн рублей.

Ставропольский подрядчик сорвал два контракта на 728 млн в Волгоградской области.

Налоговая банкротит реконструктора волгоградского ЦУМа за долг 70 млн рублей.

Кассация смягчила приговор бывшему главному инженеру «Концессий» в Волгограде.

Пензенская область

Стилист Алексей Сухарев рассказал в Пензе, как местным брендам выйти на уровень страны.

В Шемышейке отремонтируют водопровод за 10,1 млн рублей.

Пензенский следком возглавил полковник Андрей Фишман из Кабардино-Балкарии.

Арбитраж легализовал строительство соборной мечети в Пензе.

Надзор пресек попытку передать водоканал муниципальному ООО в Мокшанском районе.

Астраханская область

«Астраханьавтодор» оспаривает отмену требования 200 млн за капремонт дороги.

Мэрия Астрахани опровергла слухи о закрытии буфетов для старшеклассников.

Плавучий бар в Астрахани отстоял право на продажу крепкого алкоголя в апелляции.

«Лукойл» обещал за неделю наладить ситуацию с топливом на своих АЗС в Астрахани.

Авиасообщение Астрахань — Баку возобновят 30 сентября.

Морской порт и две ж/д станции модернизируют в Астраханской области.

Нина Шевченко