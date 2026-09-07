Пострадавшему от дронов бизнесу в Саратовской области дадут налоговые послабления

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил правительству и минэкономразвития организовать цикл встреч с предпринимателями, чей бизнес пострадал от атак беспилотных летательных аппаратов. На ближайшем заседании областной думы будет обсуждаться введение новых льгот для таких индивидуальных предпринимателей, сообщает Telegram-канал главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратовской области поддержат бизнес, пострадавший от беспилотников

Фото: Мария Владыко В Саратовской области поддержат бизнес, пострадавший от беспилотников

Фото: Мария Владыко

Наряду с федеральными мерами поддержки предпринимателям, чьи товары пострадали при атаках на склады маркетплейсов, предоставят дополнительную поддержку. Так, в думе обсудят снижение для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, ставки налогообложения с 6% до 2% для объекта «доходы» и с 15% до 7,5% для объекта «доходы минус расходы». Также будет предложено освободить от уплаты налога на имущество и коммерческий транспорт организации, чей ущерб от атак дронов превысил 5% от объема выручки за прошлый год.

Планируется, что закон вступит в силу 30 сентября и будет иметь обратную силу — льготы распространятся на весь налоговый период 2026 года. Региональные меры призваны дополнить федеральный пакет поддержки, утвержденный постановлением правительства РФ № 1074 от 25 августа. Механизм предоставления преференций носит беззаявительный характер.

Ранее правительство Саратовской области уже приняло решение включить субъекты малого и среднего бизнеса в число приоритетных для предоставления льготных микрозаймов по ставке не выше 3% годовых от Фонда микрокредитования.

Марина Окорокова