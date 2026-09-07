ЦИК снял блогера-коммуниста Бондаренко с выборов в Госдуму

ЦИК России аннулировала регистрацию кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко и исключила информацию о нем из списка партии. Решение поддержали 12 членов комиссии, один выступил против. Причиной снятия господина Бондаренко с выборов стало возбужденное административное дело за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Буланова Фото: Telegram-канал Дениса Буланова

В постановлении ЦИК разъясняется, что кандидат, привлеченный к ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ, не имеет права баллотироваться в Госдуму, если выборы состоятся до истечения срока административного наказания.

21 августа Октябрьский районный суд Саратова оштрафовал блогера-коммуниста на 1 тыс. руб. за пост в соцсетях с фотографией оппозиционера Алексея Навального (признан в РФ экстремистом и террористом), который, как утверждают в Компартии, был опубликован с фейкового аккаунта. Защита обжаловала решение, но Саратовский областной суд оставил его без изменения.

Николай Бондаренко известен как автор популярного YouTube-канала «Дневник депутата». На выборах в Госдуму 2026 года он возглавляет объединенную территориальную группу КПРФ, в которую вошли Удмуртия и Пермский край. В 2022 году политика досрочно лишили мандата депутата Саратовской областной думы по иску прокуратуры из-за нарушений при декларировании доходов от монетизации соцсетей.

Нина Шевченко