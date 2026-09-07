Морской порт и две ж/д станции модернизируют в Астраханской области

В Астраханской области модернизируют две железнодорожные станции и морской порт Оля. Объекты включили в обновленную схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение № 2354-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин одобрил развитие порта Оля и ж/д станций в Астраханской области

Фото: Коммерсантъ Михаил Мишустин одобрил развитие порта Оля и ж/д станций в Астраханской области

Фото: Коммерсантъ

Для развития торгового мореплавания в порту Оля предполагается построить морской терминал по перевалке контейнеров, генеральных грузов, масла и зерна в портово-логистическом комплексе «Каспий». Мощность объекта будет составлять 1,2 млн тонн в год.

В части развития инфраструктуры железнодорожного транспорта в Астраханской области запланировано увеличение пропускной способности и пассажиропотока на станциях «Аксарайская-2» и «Капустин Яр».

«Объем средств, необходимых для реализации таких проектов, будет определяться при принятии решений о направлении федеральных бюджетных инвестиций на эти цели в рамках формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период», — отметили в правительстве РФ.

Марина Окорокова