С 2027 года в Саратове мигрантам запретят работать в ЖКХ и грузоперевозках

С 1 января 2027 года в Саратовской области вступит в силу запрет на наем иностранных работников по патентам в ключевых инфраструктурных отраслях. Губернатор Роман Бусаргин инициировал расширение списка запрещенных ОКВЭДов до 10 позиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Если ранее ограничения касались такси, общепита и соцсферы, то теперь под запрет впервые попадают энергетика, водоснабжение, водоотведение и грузовые автоперевозки. Бизнесу предписано привести штат в соответствие с новыми требованиями до начала 2027 года.

В оценке регулирующего воздействия (ОРВ), подготовленной минтрудом и минэкономразвития области, утверждается, что запрет «не повлечет дополнительных расходов» для бизнеса, а риски для экономики «отсутствуют». Заявленная цель — обеспечение работой граждан РФ. Однако механизмы расчета того, сколько именно местных жителей готовы заменить мигрантов в этих сферах, в документе не приведены.

Процедура согласования вызвала вопросы: на первичном этапе (27 августа — 9 сентября) от бизнеса поступило ровно одно предложение, которое было полностью проигнорировано. По регламенту это автоматически запустило дополнительные публичные обсуждения, которые продлятся до 21 сентября 2026 года. В качестве обоснования чиновники ссылаются на аналогичный опыт Краснодарского края.

Подать замечания и предложения по проекту можно в Минэкономразвития области до 21 сентября.

Никита Маркелов