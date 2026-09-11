«РусАгро-Саратов» и таможня спорят о чистоте пальмового масла в СОЛПРО

Арбитражный суд Волго-Вятского округа 4 сентября оставил без движения кассационную жалобу Приволжской электронной таможни по делу о классификации жира специального назначения «СОЛПРО» универсальный 972, производимого ООО «Русагро-Саратов» из ГК «Русагро». Таким образом, вступили в силу решения двух инстанций, признавших незаконным доначисление компании экспортной пошлины в размере 197,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Волго-Вятского округа

Фото: Яндекс Карты Арбитражный суд Волго-Вятского округа

Фото: Яндекс Карты

Спор возник в октябре 2024 года, когда при декларировании партии жира весом 20 тонн на экспорт компания классифицировала товар как смесь жиров и масел, для которой вывозная пошлина не установлена. По результатам таможенной экспертизы продукт переквалифицировали в индивидуальное пальмовое масло, облагаемое пошлиной 5,5%. Таможня вынесла решение о переклассификации и доначислила платежи.

«Русагро-Саратов» обжаловало решение в Приволжском таможенном управлении, а затем в Арбитражном суде Нижегородской области. Ключевым доказательством стало заключение судебной экспертизы, которая установила, что жирнокислотный состав продукта не соответствует ни одному индивидуальному растительному маслу.

ООО «Русагро-Саратов» зарегистрировано в 2020 году. Компания выступает операционным контуром исторического Саратовского жирового комбината, основанного в 1953 году. Актив приобрела ГК «Русагро» Вадима Мошковича в 2018–2021 годах, сумма сделки оценивалась участниками рынка в 5 млрд руб. 100% долей «Русагро-Саратов» принадлежит АО «Эталон». Предприятие специализируется на выпуске ингредиентов для пищевой промышленности: маргаринов, заменителей молочного жира и фритюрных масел. Производственные мощности комбината составляют до 450 тыс. тонн промышленных жиров и 41 тыс. тонн майонеза в год. Основной бренд продукции — СОЛПРО (более 200 наименований). По итогам 2025 года выручка «Русагро-Саратов» выросла на 6,2%, до 46,8 млрд руб.

Суд первой инстанции 17 апреля 2026 года признал решения таможни недействительными, указав, что товар является смесью пальмового и подсолнечного масел. Первый арбитражный апелляционный суд 22 июля оставил это решение без изменения.

Приволжская электронная таможня подала кассационную жалобу, однако суд оставила ее без движения до 2 октября 2026 года в связи с непредставлением документов, подтверждающих уведомление Приволжского таможенного управления.

Никита Маркелов