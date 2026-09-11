ВККС рассмотрит вопрос о дисциплинарной ответственности глав судов в Саратове

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ на заседании 23 сентября рассмотрит заключение своей комиссии о привлечении к дисциплинарной ответственности председателя Саратовского областного суда Олега Ляпина. Под угрозой санкций оказались и заместители господина Ляпина — Артем Аниканов и Ирина Ефимова. Параллельно коллегия изучит заявления замов о досрочном сложении полномочий. Поводом для разбирательств стала масштабная проверка саратовских судов, проведенная летом комиссией Верховного суда (ВС) РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Согласно опубликованной на сайте ВККС повестке, осенняя сессия коллегии пройдет в Москве с 21 по 25 сентября. В третий день работы судьи обсудят дисциплинарные проступки сразу троих руководителей Саратовского облсуда. Кроме того, в повестку включено заявление Артема Аниканова от 8 сентября о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя с сохранением статуса судьи. Ирина Ефимова, в свою очередь, намерена полностью уйти из судейского сообщества: 7 августа она подала прошение об отставке как с административной должности, так и с должности судьи.

Кадровые и дисциплинарные решения ВККС стали продолжением комплексной проверки судов общей юрисдикции Саратовской области. В июне-июле 2026 года в регионе работала комиссия ВС РФ, сформированная по поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова. Возглавлял ревизоров первый заместитель председателя ВС РФ Владимир Давыдов.

Визиту федеральных ревизоров предшествовала серия громких отставок в саратовской фемиде. В конце июля пост заместителя председателя облсуда покинул Артем Аниканов, а в августе кресло председателя Кировского районного суда Саратова освободил Антон Степанов.

Помимо руководства областного суда, 23 сентября ВККС также рассмотрит представление Президиума Совета судей РФ о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Первого кассационного суда общей юрисдикции (базируется в Саратове) Сергея Сундукова. Господин Сундуков до июня 2023 года занимал пост заместителя председателя этого суда, а затем до апреля 2024 года исполнял обязанности его руководителя.

Никита Маркелов