«Волгабас» ушел от наблюдения

Арбитражный суд Волгоградской области прекратил дело о банкротстве производителя автобусов ООО «Волгабас», отказавшись вводить процедуру наблюдения. Компания погасила претензии ФНС на сумму более 76 млн руб., доказав отсутствие признаков финансовой несостоятельности. ООО «Волгабас» входит в структуру холдинга «Бакулин моторс групп», в отношении которого ранее также подавались заявления о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долг «Волгабаса» перед налоговой превышал 76 млн рублей

Фото: Администрация губернатора Астраханской области Долг «Волгабаса» перед налоговой превышал 76 млн рублей

Фото: Администрация губернатора Астраханской области

Арбитражный суд Волгоградской области отказался ввести процедуру наблюдения в отношении ООО «Волгабас» и прекратил производство по делу о банкротстве компании. Определение опубликовано в картотеке арбитражных дел 7 сентября.

Заявление о банкротстве волжского производителя автобусов подала налоговая служба в конце мая. Основанием стала задолженность по обязательным платежам и взносам во внебюджетные фонды на 72,07 млн: из них 69,75 млн руб. — основной долг, 2,32 млн руб. — пени.

26 августа «Волгабас» представил суду платежное поручение об уплате 76,32 млн руб., ходатайствуя об отказе в возбуждении дела о банкротстве. Представитель налоговой службы на заседании подтвердил, что сальдо единого налогового счета компании стало положительным (в 2025 году оно составляло минус 82 тыс. руб.), а задолженность перед бюджетом отсутствует. Представители «Волгабаса» и связанного с ним ООО «Волгабас Волжский» также настаивали на прекращении производства по делу.

Суд встал на сторону должника. Как следует из определения, на дату заседания по проверке обоснованности требований задолженность перед бюджетом, учитываемая для установления признаков банкротства, у компании отсутствовала, а требования других кредиторов не поступали. В связи с этим производство по делу было прекращено.

ООО «Волгабас» зарегистрировано в Волжском на ул. Пушкина, 67 в 2011 году и является производственной площадкой холдинга «Бакулин моторс групп», контролируемого Алексеем и Анатолием Бакулиными. Предприятие выпускает автобусы марки Volgabus. По тому же адресу зарегистрированы ООО «Волгабас Волжский» и ООО «Бакулин Бас Групп Русь». По итогам 2025 года выручка ООО «Волгабас» снизилась на 31%, до 1,5 млрд руб., чистый убыток составил 112 млн руб., а стоимость чистых активов остается отрицательной (минус 103 млн руб.).

Контроль над холдингом был перераспределен в конце 2020 года: 60% капитала принадлежит петербургскому ООО «Реновация», бенефициарами которого выступают экс-топ-менеджер «Еврохима» Дмитрий Стрежнев и Леонид Бондаренко, соучредитель транспортного холдинга «Питеравто». Алексею и Анатолию Бакулиным отошло по 20%. Сделка стала частью реструктуризации многомиллиардных претензий банка «Восточный» (соучреждал «Волгабас Групп с ноября 2020-го по февраль 2022 года): долги были консолидированы на подконтрольной инвесторам компании, что позволило разблокировать операционную деятельность заводов и обеспечить их стратегическими заказами.

Претензии контролирующих органов и контрагентов к предприятиям группы возникают не впервые. В августе 2023 года ФНС уже обращалась с заявлением о банкротстве ООО «Бакулин моторс групп» (БМГ), однако оно было возвращено. В ноябре 2024 года иск о банкротстве БМГ подало АО «Промстройпроект» из-за задолженности по поставкам, аренде и услугам на сумму 171,8 млн руб., но в ноябре 2025 года это производство также было прекращено. Сам «Промстройпроект» с июня 2026 года находится в процедуре банкротства, а в минувшем августе суд взыскал с БМГ 95,2 млн руб. по спору о векселе обанкротившегося перевозчика «АДМ».

Производитель и ранее оказывался в центре скандалов, не связанных напрямую с финансами. В 2023 году губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров публично раскритиковал руководство компании из-за отсутствия кондиционеров в новых автобусах. А в июле того же года вице-губернатор Санкт-Петербурга распорядился временно снять с маршрутов 30 автобусов Volgabus из-за участившихся случаев возгорания двигателей, хотя вскоре технику вернули в строй.

Тем не менее производство продолжает работу: в 2025 году выручка ООО «Волгабас Волжский» выросла на 10%, до 7,3 млрд руб., компания получила 221 млн руб. чистой прибыли, а численность штата превысила 560 человек. В начале 2026 года завод начал сборку локализованных туристических автобусов Yutong ZK6128H: шасси собирают во Владимире, а кузов сваривают и окрашивают в Волжском.

Нина Шевченко