Плавучий бар в Астрахани отстоял право на продажу крепкого алкоголя в апелляции

Апелляция оставила в силе решение Арбитражного суда Астраханской области о незаконности отказа регионального минпрома в переоформлении лицензии для ООО «Идель». Резолютивная часть опубликована 2 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Спор касался ресторана «Акватория» на дебаркадере №357 по ул. Максима Горького. Собственником судна указана ИП Диляра Джулдузбаева, которая также является директором и соучредителем ООО «Идель». Компания с 2014 года продавала в «Акватории» алкоголь без ограничений по крепости, однако в 2024 году при продлении лицензии в реестр был внесен вид деятельности только для напитков до 16,5%. ООО «Идель» попросило вернуть прежние условия, но минпром отказал.

Суд установил, что дебаркадер является объектом общественного питания с залом обслуживания более 100 кв. м, а договор аренды действует до 2028 года. Законодательство допускает переоформление лицензии при изменении сведений о виде продукции в реестре. В результате минпром обязали переоформить лицензию с указанием всех видов алкоголя для продажи на плавучем ресторане

ООО «Идель» зарегистрировано в 2006 году в Астрахани. Компания занимается подачей напитков. 50% доли принадлежит Равилю Джулдузбаеву. В 2025 году выручка «Идель» составила 9,8 млн руб., на 23% возросла чистая прибыль — 5,4 млн руб.

Нина Шевченко