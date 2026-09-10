Пензенский следком возглавил полковник Андрей Фишман из Кабардино-Балкарии

В среду в Пензе представлен новый руководитель следственного управления СКР по Пензенской области — полковник юстиции Андрей Фишман, назначенный на должность указом президента России. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина церемонию провел руководитель управления кадров ведомства Максим Малышкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пензенской области Фото: СУ СКР по Пензенской области

На мероприятии присутствовали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, руководители региональных министерств и ведомств, представители судейского сообщества, прокуратуры и силовых структур, а также заместители руководителя и начальники территориальных следственных отделов. По данным пресс-центра областного правительства, господин Мельниченко отметил «значимую роль следственного управления в укреплении законности в регионе». После официальной части господин Фишман провел оперативное совещание с руководителями следственных отделов, посвященное работе с личным составом и адаптации молодых сотрудников, а господин Малышкин — личный прием офицеров по вопросам прохождения службы.

Господину Фишману около 45 лет; при этом в официальной биографии не указаны ни год, ни место его рождения. В 2004 году он окончил Саратовскую государственную академию права и начал службу следователем прокуратуры Саратовской области. С 2007 года работал в следственных органах по Саратовской области, возглавлял Вольский межрайонный и Ленинский следственные отделы Саратова. В 2019 году переведен в центральный аппарат СКР, где с 2021 года руководил отделами управления контроля за следственными органами Главного следственного управления, в том числе пятым (зональным) отделом. В апреле 2025 года господин Фишман возглавил СУ СКР по Кабардино-Балкарской Республике, где проработал чуть более года: 8 сентября нынешнего года новым руководителем этого управления представлен генерал-лейтенант юстиции Валерий Устов.

В Пензе господин Фишман сменил Владимира Игнатенкова, который руководил управлением с мая 2024 года (а с марта 2023 года — в статусе исполняющего обязанности) и в марте 2026 года покинул пост, став первым заместителем руководителя СУ СКР по Приморскому краю. Обязанности руководителя пензенского управления в течение полугода исполняли заместители — сначала Сергей Родионов, затем Иван Свечников.

Никита Маркелов