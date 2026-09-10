Пензенский следком возглавил полковник Андрей Фишман из Кабардино-Балкарии
В среду в Пензе представлен новый руководитель следственного управления СКР по Пензенской области — полковник юстиции Андрей Фишман, назначенный на должность указом президента России. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина церемонию провел руководитель управления кадров ведомства Максим Малышкин.
Фото: СУ СКР по Пензенской области
На мероприятии присутствовали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, руководители региональных министерств и ведомств, представители судейского сообщества, прокуратуры и силовых структур, а также заместители руководителя и начальники территориальных следственных отделов. По данным пресс-центра областного правительства, господин Мельниченко отметил «значимую роль следственного управления в укреплении законности в регионе». После официальной части господин Фишман провел оперативное совещание с руководителями следственных отделов, посвященное работе с личным составом и адаптации молодых сотрудников, а господин Малышкин — личный прием офицеров по вопросам прохождения службы.
Господину Фишману около 45 лет; при этом в официальной биографии не указаны ни год, ни место его рождения. В 2004 году он окончил Саратовскую государственную академию права и начал службу следователем прокуратуры Саратовской области. С 2007 года работал в следственных органах по Саратовской области, возглавлял Вольский межрайонный и Ленинский следственные отделы Саратова. В 2019 году переведен в центральный аппарат СКР, где с 2021 года руководил отделами управления контроля за следственными органами Главного следственного управления, в том числе пятым (зональным) отделом. В апреле 2025 года господин Фишман возглавил СУ СКР по Кабардино-Балкарской Республике, где проработал чуть более года: 8 сентября нынешнего года новым руководителем этого управления представлен генерал-лейтенант юстиции Валерий Устов.
В Пензе господин Фишман сменил Владимира Игнатенкова, который руководил управлением с мая 2024 года (а с марта 2023 года — в статусе исполняющего обязанности) и в марте 2026 года покинул пост, став первым заместителем руководителя СУ СКР по Приморскому краю. Обязанности руководителя пензенского управления в течение полугода исполняли заместители — сначала Сергей Родионов, затем Иван Свечников.