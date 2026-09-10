Ставропольский подрядчик сорвал два контракта на 728 млн в Волгоградской области

Волгоградская областная клиническая больница №1 расторгла договор с ООО «БИЗНЕССТРОЙГРУПП» на реконструкцию четвертого корпуса, где расположены отделения микрохирургии глаза и анестезиологии-реанимации. Соответствующая информация появилась на портале «Госзакупки» 4 сентября.

Контракт на сумму более 360 млн руб. был заключен в мае 2024 года. Подрядчик должен был заменить инженерные сети, обновить отделку и благоустроить территорию без полной остановки работы медучреждения. Работы планировалось завершить в два этапа: первый — до конца 2024 года, второй — к 30 ноября 2025-го.

Позже финальный срок перенесли на 31 мая 2026 года, однако «БИЗНЕССТРОЙГРУПП» не уложился в срок. В решении о расторжении контракта от 24 августа указано, что с июня по июль администрация больницы направляла строителям требования предоставить график, документы о качестве работ, убрать мусор и устранить повреждения, но ответа не получила. В начале августа больница пригласила представителей компании на совещание, однако они его проигнорировали, что и стало основанием для расторжения контракта.

По данным ЕИС «Закупки», подрядчик получил около 207 млн руб., исполнив обязательства по контракту только на 176 млн руб.

ООО «БИЗНЕССТРОЙГРУПП» — ставропольская строительная компания, основанная в 2015 году Анной Дьяченко. С 2016 года единственным учредителем значится Евгений Дьяченко. С августа 2026 года юрлицо находится в процессе ликвидации. В 2025 году выручка фирмы снизилась на 81% и составила 56 млн руб., компания за все годы работы впервые понесла убытки — 25 млн руб. По состоянию на 1 августа 2026 года, у организации есть задолженность перед ФНС в размере 703 тыс. руб. 21 августа компания опубликовала сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Кредиторами выступают ПАО «Сбербанк», лизинговая компания «Европлан», московский застройщик «Грандстрой» и другие.

За время работы «БИЗНЕССТРОЙГРУПП» выиграла 20 контрактов на 1,9 млрд руб, из которых расторгнуты 11 на 1,5 млрд руб. 31 июля и 1 сентября с подрядчиком разорвали контракты управление «Кубаньмелиоводхоз» на 75 млн руб. и ФГБУ «Главрыбвод» почти на 368 млн руб. По последнему фирма занималась реконструкцией Цимлянского завода по разведению частиковых рыб в Волгоградской области с 2025 года.

Нина Шевченко