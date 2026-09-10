В Шемышейке отремонтируют водопровод за 10,1 млн рублей

Администрация Шемышейки объявила три аукциона на капитальный ремонт водопроводных сетей. Общая максимальная цена контрактов составляет более 10,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгограда Фото: Администрация Волгограда

Ремонт затронет несколько участков. За 5,58 млн руб. работы пройдут на сети от дома № 9 по ул. Нагорной до дома № 19 по ул. 3-й Нагорной и от дома № 18 до дома № 57 по ул. Нагорной. Еще 1,07 млн направят на участок от дома № 20 по ул. Дзержинского до дома № 4 по ул. Калинина. Третий контракт на 3,49 млн охватывает сети от здания по ул. Строительной, 14А, до дома № 39 по ул. Свердлова.

Работы надо завершить до 1 июня 2027 года, то есть на выполнение отводится восемь месяцев. Гарантия на работы составит пять лет. Заявки на участие в закупках принимаются до 18 сентября.

Нина Шевченко