Налоговая банкротит реконструктора волгоградского ЦУМа за долг 70 млн рублей

Арбитражный суд Волгоградской области ввел наблюдение в отношении банкротящегося АО «Приволжтрансстрой» (ПТС). Временным управляющим назначена Елена Лазарева. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

4 июня этого года Межрайонная инспекция ФНС №4 по Республике Башкортостан подала иск с требованиями на сумму более 68,6 млн руб. Обязательства перед налоговой и другими кредиторами, среди которых ПАО «Волгоградэнергосбыт» не исполнялись более трех месяцев. Отчет управляющего должен быть представлен к 21 декабря 2026 года.

В августе 2025 года задержали гендиректора АО «ПТС» Александра Гаврюченкова и его заместителя Сергея Одинева. Они проходят по делу о мошенничестве в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и взятке (ч. 6. ст. 290 УК РФ) с группой еще из девяти человек. Среди фигурантов экс-руководитель департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анна Елисеева. По версии следствия, чиновница получала многомиллионные взятки за содействие в выделении земельных участков под застройку. В апреле Четвертый кассационный суд изменил подсудность дела и отправил его на рассмотрение в Первомайский районный суд Краснодара, который принял материалы в сентябре.

АО «ПТС» является подрядчиком реконструкции ЦУМа в Волгограде. Работы начались в 2024 году и были разбиты на этапы из-за выявленных скрытых дефектов и аварийного состояния части конструкций. В начале июля компания скорректировала проектную документацию после обнаружения критических дефектов несущих конструкций на 1–4 этажах. В конце августа госэкспертиза выдала положительное заключение на научно-проектную документацию, смена подрядчика не потребовалась.

Временным директором АО «ПТС» с сентября 2025 года значится Александр Фролов. В прошлом году средняя численность сотрудников составила 392 человека (снижение на 56), а среднемесячная зарплата сократилась на 23,14 тыс. руб. — до 46,7 тыс. руб. Выручка застройщика упала на 71% до 1,1 млрд руб., при этом чистый убыток сократился с 287 млн до 158 млн руб. По состоянию на 1 августа 2026 года налоговая задолженность компании достигла 90 млн руб. В отношении юрлица открыто 66 исполнительных производств на 459 млн руб.

Нина Шевченко