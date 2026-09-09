Олег Савенков назначен и.о. министра экономического развития Саратовской области

Обязанности главы регионального минэкономразвития временно возложены на первого заместителя Олега Савенкова. Информацию подтвердили «Ъ — Средняя Волга» в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Министр Андрей Разборов освобожден от должности 9 сентября, соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин. Господин Разборов руководил ведомством с конца 2020 года. Полтора года назад его лишили части зарплаты за невыполнение показателей, а в июле 2026 года президент Владимир Путин наградил Андрея Разборова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Олег Савенков работает в должности замминистра с октября 2024 года. Ранее он занимал пост зампреда комитета по экономике администрации Саратова.

Нина Шевченко