Авиасообщение Астрахань — Баку возобновят 30 сентября

Между Астраханью и Баку с 30 сентября возобновляются прямые авиаперелеты. Их будет выполнять Embraer-190 авиакомпании AZAL, сообщили в пресс-службе аэропорта Астрахань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиаперелеты по маршруту Астрахань - Баку возобновят 30 сентября

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Авиаперелеты по маршруту Астрахань - Баку возобновят 30 сентября

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Самолет будет летать три раза в неделю — в среду, пятницу и воскресенье. Вылет из Астрахани запланирован на 10:00 утра.

Возобновление прямых рейсов между Астраханью и Баку обсуждалось в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Игорь Бабушкин в разговоре с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым и послом Рахманом Мустафаевым подчеркнул, что авиасообщение поможет развитию туризма и наращиванию контактов, в том числе в гуманитарной сфере.

Полеты между Астраханью и Баку были отменены в феврале 2025 года. Компания AZAL объяснила это периодическими закрытиями воздушного пространства из-за атак беспилотных летательных аппаратов в России. В декабре того же года авиакомпания заявляла о готовности возобновить рейсы.

Марина Окорокова