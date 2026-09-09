Арбитраж легализовал строительство соборной мечети в Пензе

Арбитражный суд Пензенской области полностью удовлетворил иск местной мусульманской религиозной организации «Соборная мечеть» к региональному министерству градостроительства и архитектуры о признании права собственности на здание культового сооружения. Решение от 4 сентября 2026 года обращено к немедленному исполнению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Поводом для спора стал отказ министерства в апреле 2026 года выдать разрешение на ввод в эксплуатацию трехэтажной мечети площадью 2,7 тыс. кв. м на проспекте Победы. Ведомство сослалось на несоответствие построенного объекта проектной документации из-за проведенной перепланировки. Детали в изученном «Ъ» акте отсутствуют.

Произведенные изменения не являются существенными, не затрагивают несущие конструкции и не создают угрозы, установила судебная экспертиза. Мечеть полностью соответствует строительным, противопожарным и санитарным нормам, установил суд. Отказ чиновников в выдаче разрешения он квалифицировал как излишне формальный.

Учитывая социальную значимость объекта и финансовые затраты истца на его содержание, суд удовлетворил ходатайство о немедленном исполнении решения. Это обязывает органы оформить права на здание и допустить его к эксплуатации без ожидания стандартного месяца на вступление акта в законную силу. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Никита Маркелов